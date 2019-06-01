Polislerden araçlardaki çocuklara trafik karnesi

TOKAT'ın Niksar ilçesinde yapılan uygulamada, sürücülere ikramlarda bulunup, uygulama noktasına konulan masa sandalyelerle dinlendirilirken, çocuklara ise sürücü seyahat karnesi verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle Niksar ilçesi D-100 yolunda uygulama yaparak sürücülere su, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Uygulama noktasına konulan masa ve sandalyelerde dinlenmeleri sağlanan sürücülere uyarılarda da bulunuldu. Araçlarda bulunan çocuklara ise İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan tarafından sürücü seyahat karnesi verildi. Verilen karnelerin çocuklar tarafından doldurularak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesine gönderilmesi istendi.Çocukların doldurduğu bu karneler sayesinde farkındalık oluşturarak trafik kazalarını asgari seviyeye indirmeyi hedeflediklerini belirten Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Araç çerisindeki çocuklara karne veriyoruz. Bu karne ile çocuklar sürücüye not verecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabına bu karneleri gönderen 100 çocuğa bisiklet hediyemiz var. Farkındalıklar sayesinde trafik kazalarını bir hayli aşağıya çektik. Bayram geldi bayram arifesi 9 günlük bir tatilimiz var. Karayolları üzerinde çok yoğun bir trafik akımı olmaya başladı. Ne kadar çok trafik yoğunluğu olursa trafik kazaları sayısı da o kadar çok artıyor. Bizim amacımız bu kaza sayısını en asgariye seviyeye indirebilmek. Jandarma ile birlikte ortak karma ekipler oluşturduk. Bizim eksik kaldığımız yerlerde jandarmadan takviye aldık, jandarmanın eksik kaldığı yerde emniyetin trafik ekipleri arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bütün personelle biz yollardayız. 9 günlük bayram tatili süresince hep yollarda olacağız. Yol güzergahında 15-20 kilometrede mesafe ile bir trafik ekibimiz olacak. Radarlı hız denetimi yapacağız. Araçların hızlı gitmesini engelleyeceğiz. Sürücülerin uzun süre araç kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü yorgunluk oluyor. Şehirlerarası otobüs sürücülerimizi uyarıyoruz. Terminalde yine önlem aldık. Otobüslerde hem şoförün hem de yolcuların emniyet kemeri takmalarını istiyoruz. Bunların dışında otobüslerde yolcu gibi seyahat eden polis memuru arkadaşlarımız var. Seyahat boyunca otobüs şoförünün yaptığı hataları not edecek, indiği yerde de cezasını yazacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Tokat