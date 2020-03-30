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Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' mesajı

MARDİN'in Derik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, çocuklarıyla beraber çektikleri videoda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrısında bulundu.

30.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:24
Polislerden çocuklarıyla 'evde kal' mesajı

MARDİN'in Derik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, çocuklarıyla beraber çektikleri videoda, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrısında bulundu.

Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evde kalınması çağrılarına dikkat çekmek için çocuklarıyla beraber video çekti. Polisler, 'Genç olmak virüse yakalanılmayacak anlamına gelmez', 'Hayat eve sığar', 'Evinde kal Derik', 'Biz sizin için dışarıdayız, siz bizim için evde kalın' mesajlarını verdi.Videoda Derik Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan'ın kızı ile polislerin çocukları da 'Babam için tüm polisler için evde kal Türkiye', 'Benim babam polis, sizin için dışarıda, siz de bizim için evde kalın' çağrılarında bulundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Derik, Güncel
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