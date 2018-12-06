Polislerden Engelli Çocuklara Ziyaret

Gaziantep
'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Gaziantep'te engelli çocukları ziyaret etti. Abdulkadir Konukoğlu
Özel Eğitim Meslek Okulu, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulu ile Karataş
Özel Eğitim Meslek okullarını ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde öğrenci velileri ve okul idaresi tarafından hazırlanan kutlama etkinliklerine katılım sağlanarak, öğrencilere ve velilerine moral ziyareti gerçekleştirildi.
Ayrıca, ziyaret esnasında öğrencilerin çeşitli müzik enstrümanları çalarak yaptıkları eğlencede, öğrencilere eşlik eden polisler, çocuklar ile birlikte oyunlar oynadı. - GAZİANTEP
Gaziantep
06 Aralık 2018 Perşembe 11:18