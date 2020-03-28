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Polislerden 'Evde kal' çağrısı

Polislerden 'Evde kal' çağrısı Emniyet Müdürlüğü tarafından ekip otolarına "Evde Kal Karabük" yazan ışıklı elektronik tabela konuldu Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem anonslarla hem de araçların üzerlerine ekledikleri tepe lambalı "Evde Kal Karabük" yazı paneli ile vatandaşlara evde...

28.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:51
Polislerden 'Evde kal' çağrısı
Emniyet Müdürlüğü tarafından ekip otolarına "Evde Kal Karabük " yazan ışıklı elektronik tabela konuldu
KARABÜK - Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem anonslarla hem de araçların üzerlerine ekledikleri tepe lambalı "Evde Kal Karabük" yazı paneli ile vatandaşlara evde kalmaları uyarısında bulunuyor.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede salgın haline gelen korona virüs nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları yönündeki bir çağrı da Karabük Emniyet Müdürlüğünden geldi. Trafik ekipleri, anonslar ve araçların üzerlerine ekledikleri tepe lambalı yazı paneli ile vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.
Trafik ekipleri kentin cadde ve sokaklarında dolaşarak yaptıkları anonsta, " Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin hayatı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" derken, araçların üzerinde bulunan tepe lambalı yazı paneline ise "Evde kal Karabük", yazısı yazıldı. Polislerden ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Genel

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Polislerden 'Evde kal' çağrısı

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