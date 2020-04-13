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Polislerden evde kalanlara teşekkür klibi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ve hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağında evinde kalanlara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hazırladıkları kliple teşekkür ettiler.

13.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:24
Polislerden evde kalanlara teşekkür klibi
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ve hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağında evinde kalanlara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hazırladıkları kliple teşekkür ettiler.

Edremit'in çeşitli yerlerinde çekilen ve arşiv görüntüler ile harmanlanan teşekkür klibinde ilçede görev yapan polis memurları yer aldı. İki günlük çekim çalışması ve profesyonel montaj sürecinden sonra sosyal medyada paylaşılan teşekkür klibinde işaret dili de kullanıldı. Teşekkür klibi sosyal medyada büyük ilgi görüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel
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