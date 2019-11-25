Haberler » Güncel » Polislerden KADES bilgilendirmesi - Haber

Polislerden KADES bilgilendirmesi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

25.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:40Polislerden KADES bilgilendirmesi
MUŞ (İHA) – 'un İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Bulanık ilçe merkezinde ve mahallelerde broşür dağıtan güvenlik güçleri, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Gökhan Tekçe, KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı. - MUŞ

Emniyet Müdürlüğü, Bulanık, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Sivas'ta "Şiddet İnsanlık Suçudur" konulu resim sergisi açıldı
19:26 İYİ Parti üyeleri, Gölbaşı'nda kadına yönelik şiddete dikkat çekti
19:25 Küçükçekmece'de dehşet
19:24 Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü - MUĞLA
19:24 Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
19:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üssün kapatılmasını talep edenler ülkemizin, Katar'ın kara gün dostu...
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:28:58