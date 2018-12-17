Polislerden Kadın Futbolculara Destek

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sporcularına giyim yardımında bulunuldu.Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ile Hakkari Polisgücü Kulübü Başkanı Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, sporu, sporcuyu teşvik etmek ve desteklemek amacıyla Hakkarigücü Kadın Futbol takımı oyuncalarına destek verdi.Kadın futbolcular, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinden gerçekleştirilen programda "Polis Kanka" yardım mağazasına götürülerek giydirildi.Programa katılan Bayar, bir süre sohbet ettiği sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.Sporcular da kendilerine her anlamda destek veren polislere teşekkür etti.