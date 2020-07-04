Polislerden megafonla sosyal mesafe uyarısı - GAZİANTEP

Gaziantep'te polis ekipleri kentin işlek cadde ve sokaklarında megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

04.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:11
Gaziantep'te polis ekipleri kentin işlek cadde ve sokaklarında megafonla sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi (TDP) ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini ve uyarılarını sıklaştırdı.
TDP ekipleri, vatandaşların gün içinde yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda megafonla sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulundu.
Banka ATM'si önünde bekleyen vatandaşları sık sık bilgilendiren ekipler, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Temmuz'da, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, son iki haftada aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 5 ilde günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olduğunu söylemişti.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise koronavirüs vakasının en çok görüldüğü 3. kentin Gaziantep olduğunu bildirmişti. Polislerden megafonla sosyal mesafe uyarısı - GAZİANTEP

Kaynak: AA

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