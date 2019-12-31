Haberler » 3. Sayfa » Polislerden narkotik uygulaması - Haberler

Polislerden narkotik uygulaması

Adana'da narkotik polisi yılbaşı gecesi dedektör köpeğiyle uygulama yaparak, şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.

31.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:31 Polislerden narkotik uygulaması
'da narkotik polisi yılbaşı gecesi dedektör köpeğiyle uygulama yaparak, şüphelendiği araçları durdurup arama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü'nün idaresinde, Asayiş, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımıyla, Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Polis ekipleri uygulama noktalarında şüphelendiği araçları durdurdu. Durdurulan araçlar polisler ve dedektör köpek tarafından arandı. Köpek araç bagajlarında ve içinde uyuşturucu madde aradı. Uygulamada durdurulan araçlardan sürücü ve yanlarında bulunan kişileri GBT sorgusu yapıldı.

Uygulama sırasında özel harekat polisler çevrede uzun namlulu silahla güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:11   Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu - Haberler
23:11   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
23:10   Yangında mahsur kalan şahsı itfaiye balkondan kurtardı - Haberler
23:07   Dışişleri'nden "Libya" açıklaması - Haberler
23:02   Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
31.12.2019 23:29:22