Polislerden Öğrencilere Bot Yardımı

Tokat
'ta görev yapan polis memurları bir okuldaki ihtiyaç sahibi 14 çocuğa bot yardımında bulundu.
Kent merkezinde bulunan Plevne İmam Hatip Ortaokulunda irtibat görevlisi polis memuru Cuma İkiz, okula taşımalı olarak gelen köyden gelen bazı öğrencilerin yazlık ayakkabılarla geldiğini tespit etti.
Polisler aralarında topladıkları para ile 14 bot satın aldı.
Botlar, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Plevne İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Mermertürk'e teslim etti.
Tokat
07 Aralık 2018 Cuma 17:23