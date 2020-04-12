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Polislerden otizmli genç kıza sürpriz doğum günü

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir öğretmenin isteği üzerine pasta alarak otizmli bir genç kızın evine giderek doğum gününü kutladı.

12.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:10
Polislerden otizmli genç kıza sürpriz doğum günü
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir öğretmenin isteği üzerine pasta alarak otizmli bir genç kızın evine giderek doğum gününü kutladı.

Güngören Ergenekon İlköğretim Okulunda görevli bir öğretmen, polisi arayarak otizmli öğrencisinin doğum günü olduğunu ve kutlamak için destek istediğini söyledi. Bunun üzerine Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir pasta alıp otizmli Selin'in Merkez Mahallesi'ndeki evine giderek sürpriz yaptı. Kapıyı çalan ekiplere, otizmli Selin kapıyı açarak, 'Merhaba polis amca' diye seslendi. Polis memuru, bir anda pastayı eline alarak, 'Doğum günün kutlu olsun sürpriz' deyince, mutlu olan otizmli genç kız, 'Teşekkür ederim' deyip mumları üfledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Güngören, Güncel
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