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Polislerden özel çocuklarla anlamlı etkinlik

Elazığ polisi tarafından 'Duyarlı Çocuklarla Güvenli Gelecek' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte özel bireyler ekip araçlarına bindi, narkotik köpeğinin gösterisini izledi.

03.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:06Polislerden özel çocuklarla anlamlı etkinlik
polisi tarafından 'Duyarlı Çocuklarla Güvenli Gelecek' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte özel bireyler ekip araçlarına bindi, narkotik köpeğinin gösterisini izledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulunda 'Duyarlı Çocuklarla Güvenli Gelecek' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Yunus Timleri, Trafik Denetleme, Toplum Destekli Polislik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelleri katıldı. köpeğinin de yer aldığı etkinlikte özel çocuklar yunus timlerinin motosikletiyle trafik araçlarına bindi. Narkotik köpeği Nina'nın kısa bir gösterisini de izleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Düzenlenen etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Başak Karakaş, "Özel çocuklarımıza çok güzel hediyeleri oldu. Ekip arabaları, motosikletli yunuslar ve birçok polis ekibimizle birlikte bu projeyi gerçekleştirdiler ve bizleri çok mutlu ettiler. Bu kapsamda özel çocuklarımız çok mutlu oldular. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu projeye destek verdikleri için çok mutluyuz. Bu öğrencilerimiz sadece bugün değil de yılın her günü hatırlanması bizi çok mutlu edecektir" dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in eşi Neşe Sel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpay Polat, Toplum Destekli Şube Müdür vekili Doğan Peköz, Trafik Denetleme Şube Müdürü Şevket Avşar, Personel Müdürü Seher Sönmez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ

Narkotik, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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