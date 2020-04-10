Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polislerden şehir turu

Samsun'da 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle resmi Yunus ekipleri ve trafik polisleri sirenler eşliğinde şehir turu attı.

10.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:34
Polislerden şehir turu
Samsun 'da 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle resmi Yunus ekipleri ve trafik polisleri sirenler eşliğinde şehir turu attı.

10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri Samsun'da devam ediyor. Sabah yapılan törenin ardından motorize Yunus ekipleri, motorize trafik polisleri ve otomobilli trafik polisleri sirenler ve çakarlar eşliğinde şehir turu attı. Çevrede bulunan vatandaşlar emniyet güçlerine alkışlarla karşılık verdi.

Polis ekipleri yaklaşık 1 saat şehir turu atarak, vatandaşları selamladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Samsun, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››Polislerden şehir turu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Hemşire annesi için yüz koruyucu siperlik maske üretti - Haber 13:24: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Haber 13:24: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 13:24: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haber 13:24: Uzmanlardan başarılı bir video konferans görüşmesi için öğrencilere tavsiyeler - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler