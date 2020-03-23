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Polislerden şehit meslektaşlarının ailesine anlamlı ziyaret

SAKARYA'da polisler, şehit ailesini ziyaret edip, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını karşıladı.

23.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:03
Polislerden şehit meslektaşlarının ailesine anlamlı ziyaret

SAKARYA'da polisler, şehit ailesini ziyaret edip, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını karşıladı. Polisler, şehit meslektaşları Ahmet Çondul'un mezarı başında da dua etti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmayan şehit ailesini ziyaret etti. Polis ekibi, 2008'de Gaziantep'te terör örgütü El Kaide mensupları ile girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ahmet Çondul'un ailesinin ihtiyaçlarını karşıladı. Alışveriş yapan ekipler, şehidin babası Selahattin Çondul'a teslim etti. Polisler, daha sonra şehit meslekdaşları Ahmet Çondul'un Çatalköprü köyündeki mezarı başında da dua etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ahmet Çondul, Sakarya, Güncel

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