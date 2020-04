Polislerden şehit meslektaşlarının çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Kaynak: DHA

Polislerden şehit meslektaşlarının çocuklarına 23 Nisan sürpriziKAHRAMANMARAŞ'ta polisler, şehitler Nurettin Ademoğlu ile Ömer Faruk Sayıl'ın çocuklarını ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak 2015'te Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Nurettin Ademoğlu'nun evini ziyaret etti. Polisler şehit meslektaşlarının en küçük çocuğu olan Zeynep'e hediyeler vererek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Hediyeler ile mutlu olan Zeynep, polislere teşekkür etti."EŞİM ŞEHİT OLDU AMA BİZİ EMİN ELLERE BIRAKTI"Şehidin eşi Feride Ademoğlu da polislere teşekkür ederek, "Gerçekten her zaman yanımızdasınız. Eşim şehit oldu ama bizleri emin ellere bıraktı. Her zaman olduğu gibi bizi bu koronalı günde, sıkıntılı günde de yalnız bırakmıyorlar. Övgü olarak söylemiyorum gerçekten her zaman her an yanımızdalar" dedi. Ziyaretin ardından polisler, siteden ayrılmadan önce balkonlara çıkan çocukları Türk bayraklarıyla selamlayıp bayramlarını kutladı.Polisler daha sonra 2016'de Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan özel harekat polisi Ömer Faruk Sayıl'ın çocuklarını ziyaret etti. Polisler, balon ve hediyelerle Zeynep Zişan ile kardeşi Şüheda Ahsen Sayıl'ın bayramını kutladı. Zeynep Zişan, ziyaretten dolayı teşekkür ettiği polislere kurabiye ikram etti. Şehidin eşi Ülkü Sayıl, emniyetin her zaman yanında olduklarını, bayram gününde de ziyaret ederek çocuklarının yüzünü güldürdüğünü ifade etti.