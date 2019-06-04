04.06.2019 14:50
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Polislerden sürücülere ikramlı uyarı

Polislerden sürücülere ikramlı uyarı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle sürücülere kolonya ve şeker ikram ederek hem bayramlarını kutladı hem de dikkatli seyahat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle sürücülere kolonya ve şeker ikram ederek hem bayramlarını kutladı hem de dikkatli seyahat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Hassa İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Hatay- Gaziantep kara yolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.
Ekipler, trafik kurallarına uymaları yönünde sürücülere uyarılarda bulunarak içerisinde bazı trafik kurallarının yer aldığı broşür dağıttı.
Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Hassa, Hatay, Güncel