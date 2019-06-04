Polislerden sürücülere ikramlı uyarı

Hatay
'ın Hassa
ilçesindeki trafik ekipleri, Ramazan Bayramı
nedeniyle sürücülere kolonya ve şeker ikram ederek hem bayramlarını kutladı hem de dikkatli seyahat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.
Hassa İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Hatay- Gaziantep
kara yolu üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Polis
ekipleri, denetim sırasında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.
Ekipler, trafik kurallarına uymaları yönünde sürücülere uyarılarda bulunarak içerisinde bazı trafik kurallarının yer aldığı broşür dağıttı.
Kaynak: AA
Güncel