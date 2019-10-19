Haberler » Güncel » Polislerden yaralı askerlere ziyaret

Polislerden yaralı askerlere ziyaret

Gaziantep'te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.

19.10.2019 10:14Polislerden yaralı askerlere ziyaret
Gaziantep'te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaret etti. Ziyarette polisler,ülkenin birliği, bütünlüğü ve bölgenin huzuru için terör örgütüne karşı operasyonun yapıldığını vurgulayarak, yaralanan askerlere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ayrıca polisler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan operasyonun kısa sürede başarı ile sonuçlanması temennisinde de bulundu. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:34 Çorlu'da sis etkili oldu
10:28 Türk eğitim gönüllüleri Afrika'da
10:32 İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde il imamı Bartın'a getirildi
10:31 Ressam Özdemir Altan Galeri Ark'da
10:30 Kaymakam Sayın, okul servislerini denetledi
10:29 - İran'da Türk Öğrenciler Bir Araya Geldi
10:24 İzmir'de art arda köpek balığı heyecanı
19.10.2019 10:35:20