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Polislere ateş edildiği iddiası

Kütahya'da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

16.11.2019 00:21 | Son Güncelleme: 16.11.2019 00:23
'da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaybiefendi Mahallesi Musalla Caddesi'nde bir grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine asayiş ekibi gönderildi.
telsizinden, kavgaya karışan ve kimliği henüz açıklanmayan bir şüphelinin kaçarken olaya müdahale eden asayiş ekibine tabancayla ateş ettiğinin anons edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisler çatışma ihtimaline karşı çelik yelek giyerek silahlarını hazır hale getirdi.
Çevrede yapılan araştırmada polislere ateş ettiği öne sürülen şüpheli ile olaya karıştığı iddia edilen diğer 2 şüpheli gözaltına alındı ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polislere ateş edildiği iddiası

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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