Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristin cenazesi cemevinden kaldırıldı

Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi teröristlerden Ozan Sökmen'in cenazesi, Maltepe'de cemevinde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Cenazenin olduğu bölgede polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

CENAZESİ CEMEVİNDEN KALDIRILDI

Adana'da 25 Eylül'de polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi Fırat Şeran ve Ozan Sökmen, kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti. Teröristlerden Ozan Sökmen'in için Maltepe Gülsuyu Cemevinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenaze, Maltepe'deki Gülsuyu Mezarlığına defnedildi. Cenazede terörist Ozan Sökmen'in annesi gözyaşlarına boğuldu. Polis, cenazenin olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralanmıştı. Bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin Büyükdere Mahallesi Mehmet Osman Sokak'ta kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiş. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmişti.