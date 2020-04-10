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Polislere pastalı teşekkür

Kilis'te Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle esnaf, uygulama yapan polislere sürpriz yaparak pasta ikram etti.

10.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:38
Polislere pastalı teşekkür
Kilis 'te Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle esnaf, uygulama yapan polislere sürpriz yaparak pasta ikram etti.

Kilis'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerine Kilisli esnaflar, Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle pasta ikram etti. Polisler, yapılan sürpriz karşısında duygulanırken, vatandaşların korana virüs tedbirleri kapsamında sağlığı, güvenliği sağlamak için görev yaptıklarını, yapılan pastalı sürpriz için teşekkür ettiklerini, vatandaşların kurallara uymasını istediler.

Salih Sesliokuyucu adlı esnaf ise, Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Caddesinde uygulama yapan polisleri sürpriz pasta ikram ettiklerini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Kilis, Güncel
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