Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polislere uygulama noktasında sürpriz yaptı

100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polisler için vatandaşlar sürpriz kutlama hazırladı.

10.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:11
Polislere uygulama noktasında sürpriz yaptı
100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polisler için vatandaşlar sürpriz kutlama hazırladı. Polislere pasta hazırlayan vatandaşlar ayrıca ekiplere hijyen kiti de hediye etti..

Korona virüs pandemisi nedeniyle D-100 Karayolu Kaynaşlı mevki'inde polisler uygulama noktası oluşturdu. Kontrol noktasında araçları durdurarak denetleyen ve ateş ölçen polisler, ayrıca sürücüleri de korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. 10 Nisan polis günlerini de görevleri başında geçiren ve korona virüs salgını nedeniyle günlerini kutlayamayan polislerin bu özel günlerini unutmayan vatandaşlar, polislere sürpriz yaptı. Uygulama noktasında önce kontrolden geçen vatandaşlar daha sonra hazırladıkları pastaları ve hediyeleri polislere verdi.

Uygulama noktasında polislere sürpriz yapan vatandaşlardan Hüseyin Oğuz Erdem, eski bir polis memuru olduğunu belirterek, meslektaşlarının günlerini kutlamak için böyle bir sürpriz hazırladıklarını dile getirdi.

Vatandaşlar içlerinde hijyen malzemelerinin olduğu hediye paketlerini polislere teslim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Kaynaşlı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Haberler ›› Güncel ››Polislere uygulama noktasında sürpriz yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: Batman Beşiri'de 1 apartman karantinaya alındı - Haber 18:25: Türkiye gazetesinden vatandaşlara özel hizmet - Haber 18:24: İzmir'de kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama - Haber 18:24: Yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi öldü - Haber 18:23: Fransız Ghazli: Türkiye'de olmak, Fransa ve Belçika'da olmaktan daha iyi - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler