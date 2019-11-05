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Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı.

05.11.2019 03:37
Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde polisleri taşıyan midibüs, metrobüs üstgeçidinin direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan 3 polis ağır yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu, Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 polis itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan polislerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
Polisleri taşıyan midibüs direğe çarptı: 3 polis ağır yaralı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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