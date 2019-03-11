11 Mart 2019, 14:10
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Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı: 6'sı Polis, 17 Yaralı

Polisleri Taşıyan Midibüs ile Minibüs Çarpıştı: 6

Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı.

VAN- Hakkari karayolunda, polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 6'sı polis, 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari karayolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar kavşağında meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'deki programı için Van'dan yola çıktıkları belirtilen polisleri taşıyan midibüs, kavşakta 65 V 4634 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 6'sı polis, 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahelenin ardından Van'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. 

- Van Hakkari, Polis, Güncel
Kaynak: DHA