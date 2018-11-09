Polisleri Tehdit Edip Emniyete Zarar Veren Şahıs Tutuklandı

Manisa
'nın Kula
ilçesinde polis memurlarını tehdit eden ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne zarar veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 8 Kasım 2018 tarihinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez
Amirliği'ne gelerek görevli polis memurlarını tehdit eden ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün malzemelerine zarar vererek taşkınlık çıkaran ve hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan A.K. (30), Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan A.K., tutuklanarak Kula Cezaevine gönderildi. - MANİSA
Emniyet Müdürlüğü,Manisa,Kula