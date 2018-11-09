09 Kasım 2018, 17:10

Polisleri Tehdit Edip Emniyete Zarar Veren Şahıs Tutuklandı

Polisleri Tehdit Edip Emniyete Zarar Veren Şahıs Tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde polis memurlarını tehdit eden ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne zarar veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde polis memurlarını tehdit eden ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne zarar veren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Kasım 2018 tarihinde Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği'ne gelerek görevli polis memurlarını tehdit eden ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün malzemelerine zarar vererek taşkınlık çıkaran ve hakkında hırsızlık suçundan aranması bulunan A.K. (30), Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kula Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan A.K., tutuklanarak Kula Cezaevine gönderildi. - MANİSA Emniyet Müdürlüğü,Manisa,Kula
09 Kasım 2018 Cuma 17:10



YORUMLAR