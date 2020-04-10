Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polislerin gününü evinin balkonundan kutladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan Hülya Baş (69), Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünde, evinin önüne gelen polislerin gününü balkondan kutlayıp, çikolata ikram etti.

10.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:27
Polislerin gününü evinin balkonundan kutladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan Hülya Baş (69), Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünde, evinin önüne gelen polislerin gününü balkondan kutlayıp, çikolata ikram etti.

Marmara Ereğlisi'nde yaşayan Hülya Baş, 155'i arayarak, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamak istediğini, ancak sokağa çıkma yasağı bulunduğu için evinden çıkamadığını söyledi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Baş'ın adresine polis ekibi gönderildi. Polisleri evinin balkonundan tebrik eden Baş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl sizin gününüzü kutlamak istedim. Ama yaşım 69 olduğu için evden çıkamıyorum. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Hepinizin gözlerinden öperim" dedi. Baş, gelen polislere çikolata da ikram etti. Tekirdağ 'da kutlama törenleri ise valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile şube müdürleri katıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun yapılan törende bu yıl, Polis Emeklileri Derneği üyeleri, 65 yas üstünün sokağa çıkma yasağı nedeniyle yer almadı. Çelenk konulmasının ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tekirdağ, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Haberler ›› Güncel ››Polislerin gününü evinin balkonundan kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:24: Hemşire annesi için yüz koruyucu siperlik maske üretti - Haber 13:24: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Haber 13:24: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 13:24: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haber 13:24: Uzmanlardan başarılı bir video konferans görüşmesi için öğrencilere tavsiyeler - Haber 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler