Polislerin Kimlik Sorduğu Avukat, Baro Kimliğini Gösterince Darp Edildi

İstanbul'da Avukat Salih Bakış, üniversitede okuyan oğlunu otogara bıraktıktan sonra çıkış yapmak istediği sırada, yanında bulunan yeğeniyle beraber polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin kimlik sorduğı Bakış, baronun avukatlara tahsis ettiği kimliği gösterince polis ekipleriyle arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında arabadan indirilip darp edilen Bakış, doktor raporu alarak polislerden şikayetçi oldu.

İstanbul'da avukat Salih Bakış, 18 Kasım günü, Karabük Üniversitesinde okuyan oğlunu, otobüsle Karabük'e yollamak için yeğeniyle birlikte otogara gitti. Oğlunu otobüse bindirdikten sonra yeğeniyle otogardan çıkış yapmak isteyen Bakış polis ekipleri tarafından durduruldu.

"BU KİMLİĞİ KABUL ETMİYORUM"

Polisler, Salih Bakış ve yeğenine kimlik sordu. Bakış ekiplerine avukatlık kimliğini uzatınca, polislerden biri, "Bu kimliği kabul etmiyorum.S en nerenin avukatısın. Senin gibi günde bir sürü sahte kişiler buraya geliyor. Ben avukatım, hakimim, savcıyım demekteler. Hepsinin gebetelerini sorguluyoruz. Hata senin gibilerin yakalamaktayız. Sen bu kimliğinle bir bankaya giderek adına bir hesap açtıramasın. Senin yüzüne kimliğini fırlatırlar. Ben kabul etmiyorum." dedi.

"BANA HAKARET EDEMEZSİN, HADDİNİ AŞIYORSUN"

Polis memurunun bu sözleri üzerine Avukat Salih Bakış, "Sen şahsıma ve mesleğime hakaret edemezsin. Bu kimlik Türkiye Barolar Birliğinin avukatlara tanıdığı kimliktir. Avukatlık kimliğimle adliyelere, diğer resmi kurum ve kuruluşlara gittiğimde, sizin yapmış olduğunuz hukuka aykırı işlemlerin hiç birisine şimdiye kadar maruz kalmamışım. Kaldı ki hakkımda savcılıkça veya yetkili mahkemelerce verilmiş bir karar var mı? Hatta bu kimlik uluslar arasında geçerlidir. Saygı duyarlar. Senin görevin benim güvenliğimi korumaktır. Bana hakaret etmek değildir. Bana mahkemece verilmiş bir karar suretini ibraz edin. Göreyim. Sen haddini aşıyorsun." karşılığını verdi.

Avukat Salih Bakış'ın bu sözlerine sinirlenen polis memuru, "Sen şimdi görürsün diyerek" Bakış'ı aracından indirdi. Daha sonra avukat Salih Bakış darp edilmeye başlandı. Bakış'ı yere yatıran polis memuru, yerde bir süre tekmeledikten sonra ellerini arkadan kelepçeleyerek suntadan yapılma bir barakaya götürdü.

"BENİ BIRAKIN, BENDE NEFES DARLIĞI VAR"

Polis memurlarının barakada yaklaşık 1 saat alıkoyduğu Bakış, "Bende nefes darlığı var. Ellerimi arkadan bağlamışsınız. Üzerimdeki elbiselerin çamur olması nedeniyle ağırlık yaptı. Rahat nefes

alamıyorum. Kelepçeyi çözün. Beni dışarı çıkarttın, nefes alayım. Bana terör suçlusu muamelesini yapıyorsunuz." dedi.

Polislerin uzun süre telefon ve telsiz görüşmesi yapmasının ardından karakola götürülen Avukat Salih Bakış, karakolda da polislerin tehdidine maruz kaldı. Polis memurları, "İfade verirsen seni salarız ama vermezsen sabaha kadar nezarette kalırsın" diyerek Bakış'ı tehdit etti.

POLİSLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polisler tarafından darp edilen Avukat Salih Bakış, hastaneye giderek darp raporu aldı. Bakış daha sonra sonra kendisini darp eden polisler hakkında savcılığa şikayette bulundu.