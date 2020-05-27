Polislerin kurtardığı yaralı köpek, müdahaleyle hayata döndürüldü

Iğdır'da, polis ekiplerinin sokak köpeklerinin saldırısından yaralı kurtardığı başka bir köpek, yapılan tedaviyle sağlığına kavuşturuldu.

27.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:29
Iğdır'da, polis ekiplerinin sokak köpeklerinin saldırısından yaralı kurtardığı başka bir köpek, yapılan tedaviyle sağlığına kavuşturuldu.
Karakoyunlu İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, fino cinci bir köpeğin sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını görünce duruma müdahale etti.
Sokak köpeklerinin kovalanmasının ardından kurtarılan köpeğin yaralı olduğunu fark eden polisler, doğaseverlerden yardım istedi.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü'nün, doğaseverlerden gelen bilgi üzerine ilçeden aldırdığı yaralı köpek kent merkezine getirilerek belediyeye ait Hayvan Tedavi Merkezinde ameliyat edildi.
Veteriner Hekim Adnan Çöllü, yaptığı açıklamada, köpeğin vücudunda ağır yaralar olduğunu, yapılan ameliyat ve müdahale sayesinde yaşama döndürüldüğünü söyledi.
Tedavisi tamamlanan köpek, bakımları yapılmak üzere doğaseverlere teslim edildi. Polislerin kurtardığı yaralı köpek, müdahaleyle hayata döndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Karakoyunlu, Polis, Iğdır, Güncel, Haber

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