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Polislerin sadık dostu "Rıfkı" kulübesine kavuştu

Edirne'de, karakolun taşınmasına üzüldüğü için polisler tarafından ekip otosuyla yeni karakolun yanına taşınan sokak köpeği Rıfkı için kulübe yaptırıldı.

27.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:49Polislerin sadık dostu
'de, karakolun taşınmasına üzüldüğü için polisler tarafından ekip otosuyla yeni karakolun yanına taşınan sokak köpeği Rıfkı için kulübe yaptırıldı.
Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Merkezi, fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle 10 gün önce Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı.
Taşınmanın ardından eski karakol binasına gelen ekipler, besledikleri sokak köpeğinin kapı önünde üzgün halde olduğunu gördü. Bunun üzerine "Rıfkı" adı verilen sokak köpeği, polisler tarafından ekip otosuyla yeni karakolun bahçesine götürüldü.
Emniyet mensuplarının adeta maskotu haline gelen "Rıfkı"ya polisler, kışın barınması için adının yazılı olduğu bir kulübe yaptırdı. Ekipler, kulübesindeki köpeği sevdikten sonra göreve gidiyor.
Polis memuru Bülent Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilaverbey Mahallesi'ndeki polis merkezinin fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle 10 gün önce Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındığını anımsattı.
Sokak köpeğini sahiplendiklerini anlatan Yıldırım, "Rıfkı'yı memur arkadaşlarımız sevdi, sahiplendi. Biz de onun sevgisini kazandık ve bizden ayrılmadı bir daha. Ona burada yeni yuva yaptık. Bütün polis arkadaşlarımız sahip çıktı. Burada bakıyoruz ona." dedi.

Umurbey, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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