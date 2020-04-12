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Polisliğe ilgi duyan engelli gence polislerden pastalı sürpriz

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yunus ekipleri, polislere hayran olan 21 yaşındaki spastik engelli Murat Biber'i ziyaret ederek pastalı sürpriz yaptı.

12.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:49
Polisliğe ilgi duyan engelli gence polislerden pastalı sürpriz
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde Yunus ekipleri, polislere hayran olan 21 yaşındaki spastik engelli Murat Biber'i ziyaret ederek pastalı sürpriz yaptı.

Patlangıç Mahallesi'nde yaşayan spastik engelli Murat Biberi'in babası Nevzat Biber, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Yunus ekipleri yoldan geçerken oğlunun polisleri çok sevdiğini ve dışarıya çıkmadığını söyledi. Murat'ın pastayı da sevdiğini öğrenen polisler, aldıkları pastayla engelli gence sürpriz yaptı. Murat ile sohbet eden polisler, engelli gence dezenfekte işlemlerinin ardından verilmek üzere polis şapkası ve yunus timi arması hediye etti.

Nevzat Biber, oğlunun yasak nedeniyle dışarıya çıkamadığını, evde tüm gün sıkıldığını söyledi. Oğlunun polis görme isteğini yoldan geçen ekiplere ilettiğini, ekiplerin kendilerini kırmadığını belirten Biber, "Allah devletimizden de, polislerimizden de razı olsun. Bu zor günlerde bizi kırmadılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel
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