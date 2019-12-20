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Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi

2018'de polislikten KHK ile ihraç edilen Hasan Karpuz, Kayseri’nin İncesu ilçesi Üçkuyu çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Polislikten çobanlığa. KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi.

20.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:33 Polislikten çobanlığa: KHK'lı Hasan Karpuz'un hikayesi
'de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağan Üstü Hal (OHAL) yönetimi sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle resmi rakamlara göre 125 bin civarı kamu çalışanı işten çıkarıldı.

Devletin güvenliği gerekçe gösterilerek ve "terör örgütleriyle irtibatlı" olmak suçlamasıyla kamudaki görevleri sonlandırılanlar sosyal güvenlik numaralarının kodlanması ve toplumda oluşan korku atmosferi nedeniyle özel sektörde iş bulamamak sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.
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Kaynak: Euronews.com

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