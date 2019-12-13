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Polislikten emekli oldu, ahşap oyma sanatına gönül verdi

AMASYA'da, 26 yıllık görev süresinin ardından emekli olan polis memuru Yücel Gökrem (48), ahşap oyma sanatına gönül vererek, yüzlerce eser yaptı.

13.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:32Polislikten emekli oldu, ahşap oyma sanatına gönül verdi

AMASYA'da, 26 yıllık görev süresinin ardından emekli olan  polis memuru Yücel Gökrem (48), ahşap oyma sanatına gönül vererek, yüzlerce eser yaptı. Gökrem'in ağaç köklerinden ortaya çıkardığı dekoratif eserler, ilgi görüyor.

memurluğundan 2018 yılında emekli olan Yücel Gökrem, memleketi 'da Belediye Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katıldı. Gökrem, hobi olarak gönül verdiği ahşap oymacılığında eğitimler sayesinde kendisini kısa sürede geliştirdi. Gökrem'in, ağaç köklerini özenle oyup, ortaya çıkardığı dekoratif eserler, görenlerin ilgisini çekti.

Boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap oyma sanatı kursuna gittiğini söyleyen Yücel Gökrem, "26 yıl polis olarak görev yaptım, şimdi sanatla uğraşıyorum. Çok güzel bir his, stres atıyorum. Öğrenmenin yaşı yok, emekli olduktan sonra topluma faydalı işler yapabilmek için mücadele veriyorum" dedi.



Amasya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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