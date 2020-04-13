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Polisten 10 yaşına giren Emir Kağan'a doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinden 10 yaşına giren Emir Kağan'a 'Pasta' sürprizi Kayseri'nin Talas ilçesinde, polis ekipleri 10 yaşına giren Emir Kağan'a pasta götürerek doğum günü sürprizi yaptı.

13.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:10
Polis ekiplerinden 10 yaşına giren Emir Kağan'a 'Pasta' sürprizi
KAYSERİ - Kayseri 'nin Talas ilçesinde, polis ekipleri 10 yaşına giren Emir Kağan'a pasta götürerek doğum günü sürprizi yaptı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde dün akşam saatlerinde 112'yi arayan Mustafa Kayur, oğlu Emir Kağan'ın 10 yaşına girdiğini, sokağa çıkma yasağı olduğu için pasta alamadıklarını söyleyerek, polis ekiplerinden oğlu Emir Kağan'a pasta almalarını talep etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, pasta alarak Emir Kağan'ın yaşadığı eve gitti. Emir Kağan'ın doğum gününü kutlayan polis ekipleri, yaptıkları hareket ile gönüller fethetti.
Emir Kağan ve ailesi de, polis ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti. Polisten 10 yaşına giren Emir Kağan’a doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Talas, Polis, Genel
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