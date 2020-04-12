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Polisten 12 yaşına basan çocuğa pastalı doğum günü sürprizi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde polis ekipleri, ziyaret ettikleri 12 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

12.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:57
Aydın 'ın Yenipazar ilçesinde polis ekipleri, ziyaret ettikleri 12 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı.
Hükümet Mahallesinde oturan Oğuzhan Akarman'ın ailesi, evlatlarının 12. yaş gününü pastayla kutlamak istedi.
Sokağa çıkma yasağından dolayı 155'i arayıp yardım isteyen ailenin talebini geri çevirmeyen polis harekete geçti.
Ekip pasta alarak Akarman'ın evinin bulunduğu sokağa girdi. Siren çalarak Akarman'ı evinin önüne çağıran polis ekibi, araç megafonuyla "Nice yaşlara Oğuzhan" anonsu yaptı.
Karşısında doğum gününü kutlayan polis ve bekçileri görünce şaşıran Oğuzhan, hazırlanan sürpriz için kendilerine teşekkür etti. Polisten 12 yaşına basan çocuğa pastalı doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Yenipazar, Aydın, Polis, Güncel
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