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Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.

13.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:58
Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Aydın 'ın Yenipazar ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Hükümet Mahallesi'nde oturan Oğuzhan Akarman'ın ailesi doğum gününü kutlamak istedi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasında dolayı 155'i arayıp yardım isteyen ailenin talebini polis ekipleri yerine getirdi. Polis ekipleri aldıkları pasta ile Akarman'ın evinin bulunduğu yere geldi. Ekip otosoundan çalınan siren ile Akarman'ı evinin önüne gelen polisler megafonla "Nice yaşlara Oğuzhan" anonsu yaptı. Akarman ailesi ve polis ekipleri ile birlikte kendisi için getirilen pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.

Akarman, beklemediği bir doğum günü olduğunu ifade ederek, polis ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenipazar, Aydın, Polis, Güncel
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