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Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.

13.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:36
Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
AYDIN - Aydın 'ın Yenipazar ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesi Hükümet Mahallesi'nde oturan Oğuzhan Akarman'ın ailesi doğum gününü kutlamak istedi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmasında dolayı 155'i arayıp yardım isteyen ailenin talebini polis ekipleri yerine getirdi. Polis ekipleri aldıkları pasta ile Akarman'ın evinin bulunduğu yere geldi. Ekip otosoundan çalınan siren ile Akarman'ı evinin önüne gelen polisler megafonla "Nice yaşlara Oğuzhan" anonsu yaptı. Akarman ailesi ve polis ekipleri ile birlikte kendisi için getirilen pastanın üstündeki mumları üfleyerek yeni yaşını kutladı.
Akarman, beklemediği bir doğum günü olduğunu ifade ederek, polis ekiplerine teşekkür etti. Polisten 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenipazar, Aydın, Polis, Yerel
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