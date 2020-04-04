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Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama

Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı.

04.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:09
Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı. Pendik 'te pazarda denetim gerçekleştiren polis, vatandaşların kimliklerini kontrol etti, anons yaparak uyarılarda bulundu.
Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı ve pazar, market gibi kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın ardından polis ekipleri Pendik'te bir pazarda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşlarına baktı. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşları uyararak maske takmaları gerektiğin belirtti. Pazar alanında polis otosundan anonslar yapılarak vatandaşlara 'evinde kal' uyarılarında bulunuldu. Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik, Polis, Genel

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Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama
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