Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı.

06.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:10
Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama
Korona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri Pendik 'te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.

Korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı, pazar market ve benzeri kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Yasağın hayata geçirilmesiyle polis denetimlerini sıklaştırdı. Pendik Meydanında uygulama yapan polis, bazı vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşına baktı. Ayrıca polis otosundan da vatandaşlara 'evde kalın' anonsları yapıldı.

Polis tarafından kimliği kontrol edilen bir kişi, "Memnunuz tabii. Mecbur olduğumuz için çıktık. Alışveriş yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulama - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:52: Artvinli öğrencilerden korona türküsü - Haberler 10:47: Korona virüse karşı doğal dezenfekte ürettiler - Haberler 10:46: Şile Ağva açıklarında şaft arızası nedeniyle sürüklenen Amal Neptun isimli gemi kıyıya 5 mil... - Haberler 10:45: Adana'da kaçak sigara ve içki operasyonu - Haberler 10:44: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne korona virüs etkisi - Haberler 09:51: Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil 07:25: Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim - Haberler 05:44: Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti - Haberler