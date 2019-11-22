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Polisten 398 özel güvenlik görevlisine eğitim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde görev yapan 398 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

22.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:35Polisten 398 özel güvenlik görevlisine eğitim
İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde görev yapan 398 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce geleceğin teminatı çocukların ve gençlerin daha güvenli ortamlarda eğitim sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla, Tekirdağ genelinde üniversitelerde, yurtlarda ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan toplam 398 özel güvenlik görevlisine Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda eğitim verildi.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, "Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları, Genel Kollukla İlişkiler, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları ve Kitle Psikolojisi, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Hizmetleri, Terörle Mücadele, Çocukların Suçtan Korunması, Toplum Destekli Polislik ve Etkili İletişim" konularında alanında uzman personeller tarafından bilgiler verildi. - TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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