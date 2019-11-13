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Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon

Balıkesir polisi, il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda, 4 uyuşturucu tacirini çok sayıda uyuşturucu madde ile yakaladı.

13.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20Polisten 4 uyuşturucu tacirine operasyon
polisi, il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda, 4 uyuşturucu tacirini çok sayıda uyuşturucu madde ile yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 3,24 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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