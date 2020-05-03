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Polisten 4 yaşındaki Erva'ya doğum günü sürprizi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 4 yaşındaki Erva Akpunar'a, polis ekibi sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

03.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:00
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 4 yaşındaki Erva Akpunar'a, polis ekibi sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Akpunar ailesi, İmranlı veya Sosyal Destek Hattı'nı arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan Erva'nın doğum günü olduğunu söyleyerek polislerden kutlama için destek istedi.
Bunun üzerine İmranlı İlçe Emniyet Amirliği ekibi, bir pastaneden temin ettikleri doğum günü pastası ile küçük Erva'nın evine gitti.
Ağabeyiyle kapıya çıkan Erva, polislerin sürpriziyle karşılaştı.
Şaşırıp büyük sevinç yaşayan minik kız, doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek, polislere teşekkür etti. Polisten 4 yaşındaki Erva’ya doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: İmranlı, Sivas, Güncel, Haber

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