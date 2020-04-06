Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi
Polisten 4 yaşındaki Rıdvan'a doğum günü sürprizi Ailesi istedi, 4 yaşındaki Rıdvan'ın doğum günü pastasını polisler getirdi Koronavirüs salgını nedeniyle Tekirdağ'da 155 Polis İmdat Vefa Destek hattına gelen yardım telefonun ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri...
06.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:43
TEKİRDAĞ - Koronavirüs salgını nedeniyle Tekirdağ 'da 155 Polis İmdat Vefa Destek hattına gelen yardım telefonun ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan Tahsin-Dilek Düden çiftinin isteğini geri çevirmedi. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan 4 yaşındaki Rıdvan'ın doğum günü olması nedeniyle 155 Polis İmdat telefonundan Rıdvan için pasta isteyen Düden ailesinin isteği geri çevrilmedi. Tekirdağ polisi aldıkları pastanın mumlarını 4 yaşındaki Rıdvan'ın evinin önünde yaktı. Polis ekipleri ellerinde pastayla içeri girerek Rıdvan'a doğum günü pastasının mumlarını üfletti.Tekirdağ polisi tarafından pastayla doğum günü kutlanan Rıdvan'ın gözlerindeki sevinç herkesi mutlu etti.
Kaynak: İHA