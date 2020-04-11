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Polisten 7 yaşındaki Ali Aras'a 'doğum günü' sürprizi

İZMİR'de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününü kutlayamayan 7 yaşındaki Ali Aras Eraslan, 155'i arayıp durumunu anlattı.

11.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:52
Polisten 7 yaşındaki Ali Aras'a 'doğum günü' sürprizi

İZMİR'de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle doğum gününü kutlayamayan 7 yaşındaki Ali Aras Eraslan, 155'i arayıp durumunu anlattı. Bayraklı polisi ise küçük Ali Aras'a pasta alıp, evine giderek doğum sürprizi yaptı.

Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde oturan Ali Aras Eraslan, 155 Polis İmdat Hattını arayıp, "Bugün benim doğum günüm polis amca, babam da sokağa çıkamıyor bana pasta alır mısınız" diye istekte bulundu. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir fırından aldıkları pasta ile Eraslan ailesinin adresine gitti. Ekipler, kapının önünde pastanın üzerindeki mumlarını yakarak küçük Ali Aras'a sürpriz yaptı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Ali Aras, teşekkür ettikten sonra polis ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çekildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bayraklı, Güncel
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