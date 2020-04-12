Polisten ailesinin susturamadığı 2 yaşındaki kıza emzik
Esenyurt'ta 155'i arayan aile, sürekli ağlayan 2 yaşındaki kızları için emzik istedi.
12.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:52
Dün akşam Esenyurt'tan 155'i arayan bir baba, 2 yaşındaki kızlarının emziğinin kaybolduğunu ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle eczaneye gidemediklerini söyleyerek yardım istedi. Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nöbetçi eczaneye giderek emzik aldı. Ekipler, ardından ailenin yaşadığı apartmana giderek zili çaldı. Kapıyı açan babaya minik kız için alınan emzik teslim edildi. Polis ekiplerine teşekkür eden baba, "Allah sizi bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Allah bütün görevlileri korusun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA