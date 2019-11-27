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Polisten Akçakoca'da uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu satan ve uyuşturucu satın alan 2 kişi yapılan operasyonda yakalandı.

27.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:21Polisten Akçakoca'da uyuşturucu operasyonu
DÜZCE(İHA) – 'nin ilçesinde uyuşturucu satan ve uyuşturucu satın alan 2 kişi yapılan operasyonda yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte 11.1 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen torbacı olarak tabir edilen şahıs ile bu kişiden uyuşturucu madde temin eden bir şahıs yapılan operasyonda suçüstü yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında ayrıca Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 11.1gr Esrar Maddesi ve 7 adet kilitli poşet ele geçirildiği bildirildi. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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