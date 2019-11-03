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Polisten asker kınasında "maganda" uyarısı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları düğün, asker uğurlaması gibi eğlencelerde silah atılmaması yönünde uyardı.

03.11.2019 10:40
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları düğün, asker uğurlaması gibi eğlencelerde silah atılmaması yönünde uyardı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde düzenlenen bir asker kınasına katılarak "Mutluluğa kurşun sıkmayın, geleceği karartmayın" uyarısının yer aldığı broşür dağıttı.
Kına sahiplerini ve misafirleri silah atmamaları konusunda uyaran başpolis memuru Yusuf Karaman, her yıl onlarca kişinin "maganda" kurşunuyla hayatını kaybettiğini söyledi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla düğün ve kına gibi etkinliklere katılarak vatandaşları bilgilendirdiklerini belirten Karaman, "Bugün buraya sizleri silah atmama konusunda bilgilendirmek için geldik. Bu güzel, eğlenceli günlerde silah atarak komşu ve vatandaşlarımıza zarar verilmesini önlememiz gerekiyor. Bu konuda duyarlı olunması lazım. Mutluluğa kurşun sıkılmaması gerekiyor." diye konuştu.
Askere gidecek olan Kadir Çetinkaya ise ekiplere teşekkür ederek hiçbir kınada, sünnette, düğünde kurşun sıkılmaması taraftarı olduğunu kaydetti.
Ekipler, daha sonra davul zurna eşliğinde kınaya katılanlarla birlikte oynadı.
Polisten asker kınasında

Güncel

Kaynak: AA


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