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Polisten ateş ölçerli denetim

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilerin ateşini ölçerek, maske takıp takmadıklarını kontrol etti.

07.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:53
Polisten ateş ölçerli denetim

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu araçtakilerin ateşini ölçerek, maske takıp takmadıklarını kontrol etti.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde ana arterler üzerine uygulama yaptı. Polis ekipleri, durdurdukları araçlarda seyahat edenlere neden dışarı çıktıklarını sordu. Polis, araçlardakilerin ateşlerini ölçüp, maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Maske takmayanlar uyarıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Polis, Yerel
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