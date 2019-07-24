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Polisten cami ve Kuran kursunda trafik eğitimi

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, cami ve Kuran kurslarında 138 çocuğa trafik eğitimi verdi.

24.07.2019 13:27 Polisten cami ve Kuran kursunda trafik eğitimi
IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, cami ve Kuran kurslarında 138 çocuğa trafik eğitimi verdi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz tatiliyle birlikte camilerde başlayan Kur'an kurslarına giden çocukları eğitmek için çalışma başlattı. Ümmül Kur'a, TOKİ ve Ahıska Türkleri camilerindeki kurslara katılan trafik polisleri, Kuran eğitimi alan çocuklara trafik kurallarını anlattı. Kur'an kurslarındaki trafik dersini planlı olarak sürdüren polisler, şimdiye kadar toplam 138 çocuğu bilgilendirdi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada öğrencilerde trafik kültürü ve farkındalığını artırmak için eğitimlerin devam edeceği bildirildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kuran-ı Kerim, Güncel

Kaynak: DHA

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