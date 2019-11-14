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Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon

Gaziantep polisi sigara kaçakçılarına yönelik bir iş yerine baskın düzenledi.

14.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:15Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon
polisi sigara kaçakçılarına yönelik bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda ekipler belirlediği gizli bölmeleri çekiç ve tornavida yardımı ile açarak, içerisinde gizlenen 3 bin 200 paket kaçak sigarayı ele geçirdi.

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey İlçesi Hoşgör Mahallesinde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığı yönünde ihbar alarak, harekete geçti. Ekipler iş yerinde yaptığı aramalarda ise dolap ve raflarda kaçak sigara bulamadı. Raf ve dolapların içerisindeki gizli bölmeleri belirleyen ekipler, bu bölmeleri çekiç ve tornavida yardımıyla açarak, içeride gizlenen gümrük kaçağı sigaraları buldu.

Ekipler, imha etmek üzere kaçak sigaraları tek tek gizli bölmeden çıkardı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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