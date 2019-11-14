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Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon

Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon Gizli bölmeleri tek tek tespit eden polisler, çekiç ve tornavida ile gizli bölmeleri açtı Operasyonda bölmelerde gizlenen toplam 3200 paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP - Gaziantep polisi sigara kaçakçılarına yönelik bir iş yerine baskın düzenledi.

14.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:23
Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon
Gizli bölmeleri tek tek tespit eden polisler, çekiç ve tornavida ile gizli bölmeleri açtı
Operasyonda bölmelerde gizlenen toplam 3200 paket kaçak sigara ele geçirildi
GAZİANTEP - polisi sigara kaçakçılarına yönelik bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda ekipler belirlediği gizli bölmeleri çekiç ve tornavida yardımı ile açarak, içerisinde gizlenen 3 bin 200 paket kaçak sigarayı ele geçirdi.
Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey İlçesi Hoşgör Mahallesinde bir iş yerinde kaçak sigara satıldığı yönünde ihbar alarak, harekete geçti. Ekipler iş yerinde yaptığı aramalarda ise dolap ve raflarda kaçak sigara bulamadı. Raf ve dolapların içerisindeki gizli bölmeleri belirleyen ekipler, bu bölmeleri çekiç ve tornavida yardımıyla açarak, içeride gizlenen gümrük kaçağı sigaraları buldu.
Ekipler, imha etmek üzere kaçak sigaraları tek tek gizli bölmeden çıkardı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Polisten çekiç ve tornavida ile operasyon

Gaziantep, Yerel

Kaynak: İHA


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